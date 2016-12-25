Спасатели не находят выживших на месте падения Ту-154 – СМИ

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 09:43

Спасателям пока не удалось обнаружить выживших в районе падения самолета Ту-154 в акватории Сочи.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии", - сказал источник.

Он сообщил, что в предполагаемом районе падения обнаружено несколько масляных пятен, которые могли быть, предположительно, следствием крушения лайнера.

Источник также сообщил, что спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

В то же время, телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту рухнувшего в Черном море самолета.

"Корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были на борту потерпевшего крушение в районе Сочи Ту-154", - сообщает канал.

Первый канал сообщил, что на борту самолета были его корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Телеканал "Звезда" также назвал имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, и помощник оператора Валерий Ржевский.

Позднее Минобороны РФ опубликовало полный список находившихся на борту упавшего самолета. В нем 92 имени. Среди них – 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, 9 представителей СМИ и 64 участника Ансамбля имени Александрова.

Также в списке значится гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Однако источник в окружении Глинки сообщил "Интерфаксу", что она летела на данном самолете из Москвы в Сочи, однако в Сирию она не направлялась.

В то же время, по данным РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 м.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье незадолго после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Темы: Росcия
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