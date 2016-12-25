Рятувальники не знаходять живих на місці падіння Ту-154 - ЗМІ

Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.

Про це повідомило російському "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"На жаль, більш ніж за годину пошукових робіт не вдалося виявити жодного плоту. При цьому знайдено кілька уламків розкиданих на відстані від 1,5 до 8 км від берегової лінії", - сказало джерело.

Він повідомив, що в передбачуваному районі падіння виявлено кілька мастильних плям, які могли бути, імовірно, наслідком краху лайнера.

Джерело також повідомило, що рятувальники почали виявляти тіла загиблих в районі катастрофи літака.

"Попередньо, на місці виявляють тіла, там кілька людей", - сказало джерело.

Інше джерело в правоохоронних органах повідомило "Інтерфаксу" про виявлення одного тіла загиблого і документів ряду пасажирів.

У той же час, телеканал НТВ повідомив, що три його співробітники перебували на борту літака.

"Кореспондент НТВ Михайло Лужецький, оператор Олег Пестов і звукооператор Євген Толстов були на борту Ту-154, що зазнав аварії в районі Сочі", - повідомляє канал.

Перший канал повідомив, що на борту літака були його кореспондент Дмитро Рунков, оператор Вадим Денисов і звукооператор Олександр Сойдов.

Телеканал "Звезда" також назвав імена членів своєї знімальної групи, яка повинна була перебувати на борту Ту-154: кореспондент Павло Обухов, оператор Олександр Суранов, і помічник оператора Валерій Ржевський.

Пізніше Міноборони РФ опублікувало повний список людей, які перебували на борту літака. У ньому 92 імені. Серед них - 8 членів екіпажу, 8 військовослужбовців, двоє цивільних службовців, 9 представників ЗМІ та 64 учасники Ансамблю імені Александрова.

Також у списку значиться громадський активіст, голова фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, більш відома як Доктор Ліза. Однак джерело в оточенні Глінки повідомило "Інтерфаксу", що вона летіла на даному літаку з Москви до Сочі, однак до Сирії не прямувала.

У той же час, за даними РИА Новости, Ту-154 впав на сьомій хвилині польоту. Літак впав у 5 км від берега Чорного моря ближче до Анапи. Уламки розлетілися уздовж узбережжя на півтора кілометри, вони перебувають на глибині 50-100 м.

Літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людей, включаючи журналістів і Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу.

Як повідомляє РБК, президент РФ Володимир Путін підписав указ про оголошення 26 грудня жалоби в зв'язку з катастрофою Ту-154. Згідно з указом, уряд та регіональна влада мають вжити заходів для надання допомоги сім'ям загиблих, приспустити всі держпрапори на адмінбудівлях, культурні установи і телерадіокомпанії мають скасувати усі розважальні заходи і передачі.