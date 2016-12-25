На метро Лесная значительные повреждения - спикер Метрополитена

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 13:51

На станции метро Лесная в Киеве есть значительные повреждения силового оборудования в результате пожара возле Дарынка.

"По Лесной имеются значительные повреждения силового оборудования", - сообщила пресс-секретарь киевского Метрополитена Наталья Макогон в эфире канала "112 Украина".

"Мы пока не понимаем объема повреждений. Они точно есть. Поэтому мы были вынуждены остановить движение по двум станциях", - добавила она.

Макогон пояснила, что от огня пострадала только станция Лесная, а Черниговскую закрыли, поскольку там нет возможности вернуть поезда в обратном направлении. Поэтому поезда идут только до Дарницы.

"Сейчас идет локализация и ликвидация этого пожара. Только после того наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем восстановить движение", - сказала она.

Вместе с тем, руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага заявила, что пожар в районе станции метро "Лесная" охватил площадь 1,5 тыс. кв. м.

"По предварительной информации, горят склады секонд-хенда, пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Площадь большая, поэтому пожар можно увидеть и со стороны станции метро "Лесная", и со стороны "Дарынка", - рассказала Водолага в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Ранее сообщалось, что КП "Киевский метрополитен" закрыл станции "Черниговская" и "Лесная" из-за пожара на секонд-хенде.

Украинская правда

Темы: Киев
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