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На метро Лісова є значні пошкодження – речниця Метрополітену

Неділя, 25 грудня 2016, 12:51
На метро Лісова є значні пошкодження – речниця Метрополітену

На станції метро Лісова у Києві є значні пошкодження силового обладнання внаслідок пожежі біля Даринку.

"По Лісовій є значні пошкодження силового обладнання", - повідомила речниця київського Метрополітену Наталя Макогон в ефірі каналу "112 Україна".

"Ми поки що не розуміємо об'єму пошкоджень. Вони точно є. Через це ми були змушені зупинити рух по двох станціях", - додала вона.

Макогон пояснила, що від вогню постраждала лише станція Лісова, а Чернігівську закрили, оскільки там немає можливості повернути поїзди в зворотному напрямку. Тому поїзди йдуть лише до Дарниці.

"Зараз триває локалізація і ліквідація цієї пожежі. Тільки після того наші фахівці зможуть обстежити обладнання, подивитися, які ремонтні роботи потрібно проводити і дати інформацію, коли ми зможемо відновити рух", - сказала вона.

Разом з тим, керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага заявила, що пожежа в районі станції метро "Лісова" охопила площу 1,5 тис. кв. м.

"За попередньою інформацією, горять склади секонд-хенду, пожежа охопила площу в 1,5 тис. квадратних метрів. Площа велика, тому пожежу можна побачити і з боку станції метро "Лісова", і з боку "Даринку", - розповіла Водолага в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.

Українська правда

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Теми: Київ
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