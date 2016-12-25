Грицак: встреча Кононенко и Злочевского СБУ не интересна

Встреча в Вене нардепа от БПП Игоря Кононенко с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским Службу безопасности Украины не интересует.

Об этом 25 декабря в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава СБУ Василий Грицак.

"СБУ реагирует на сообщения в прессе, поскольку в содержании сообщения может содержаться информация, которая может служить поводом или основанием для начала уголовного производства ... Что касается данной встречи - она меня или, скажем, Службу безопасности Украины, не слишком интересует", - отметил Грицак.

Как известно, Генпрокуратура объявила в розыск Злочевского в январе 2015 года.

13 сентября Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского. Защита экс-министра утверждала, что Злочевский объявлен в розыск незаконно и все процессуальные сроки расследования против него закончились.

Позже с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.