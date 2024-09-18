СБУ взялась за беглого Злочевского, как только он "откупился" от дела НАБУ

Через 3 недели после того, как беглый экс-министр Николай Злочевский отделался штрафом за "рекордную взятку", Служба безопасности Украины начала в отношении него и его бизнеса два новых расследования.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений

Детали: СБУ начало следствие 22 августа 2023 года. Номера двух новых производств отличаются только одной цифрой, то есть были открыты друг за другом.

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Судя по данным судебного реестра, о подозрении в этих производствах пока никому не сообщали.

В первом деле расследуется якобы схема завладения средствами через злоупотребления на недвижимости. Речь идет о здании обанкротившегося банка "Аркада" в самом центре столицы.

В 2020 году его владельцем стал Олег Нелин - многолетний менеджер Злочевского и его бывший помощник как народного депутата. Нелин был кредитором проблемного строительства, а недвижимость банка - залогом в этом договоре займа. Когда условия кредита не были выполнены, Нелину отдали здание "Аркады".

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Кроме того, в 2022 году компания дочерей Злочевского выиграла аукцион на имущественные права на это здание (это означает не собственность, однако пользование, распоряжение и т.д.).

СБУ считает всех участников этой покупки связанными или подконтрольными непосредственно Злочевскому. И указывает, что в отношении него существует ряд уголовных дел.

Кроме того, следствие указывает на другую недвижимость Нелина и предполагает, что его официальные доходы не могли покрыть такие приобретения.

Второе дело СБУ касается основного - нефтегазового - бизнеса Злочевского.

Речь идет о покупке в 2017 году компаниями из группы Burisma буровой установки за 32,5 млн евро, которую в Украину завезли как подержанные запчасти и лом. Это позволило уменьшить таможенные платежи в бюджет.

В этом расследовании СБУ также интересуется тем, как Burisma в 2004-2012 годах получала многочисленные спецразрешения на пользование недрами в то время, как владелец холдинга занимал властные должности. Следствие предполагает, что Злочевский приказывал госчиновникам посодействовать своему бизнесу.

Эти эпизоды уже неоднократно были предметом расследования, однако ни одно дело не было доведено до завершения.

Защита Злочевского настаивает именно на безуспешности этих неоднократных расследований. Представители бизнеса уверяют: владельцами сейчас являются дочери экс-министра, а не он сам, а бывшие менеджеры якобы связаны с политиком лишь опосредованно.

Аргументом в пользу Злочевского служит то, что Антикоррупционная прокуратура изменила квалификацию в единственном деле, где Злочевский получил приговор. Вместо обвинений в так называемой "рекордной взятке", беглый министр был осужден за более мягкое "злоупотребление влиянием".

Кроме того, за день до такой переквалификации Антикоррупционная прокуратура закрыла другое дело Злочевского из-за нехватки доказательств. Его розыск был отменен.

Ранее УП писала об этом со ссылкой на источники, однако прокуратура отказывалась это подтверждать.

Следственные судьи также обращают внимание на то, что Антикоррупционные органы уже расследовали возможные злоупотребления на спецразрешениях. Однако свидетели рассказывали о непричастности Злочевского. Несколько таких дел были закрыты, в частности, в отношении заместителя министра Дмитрия Мормуля.

Ссылаясь на все эти аргументы о якобы непричастности Злочевского к расследуемым событиям, а также отсутствие уголовных дел в отношении него, судьи отказывают следователям СБУ в доступе к бизнес-документам Burisma, информации о ее спецразрешениях, о доходах менеджеров и их недвижимости.

Знать больше: "Как деньги Зло побеждают. Рассказываем историю засекреченного приговора Злочевскому и публикуем его текст"

"Как деньги Зло побеждают. Часть 2. Новый бизнес семьи Злочевских"

Предыстория:

Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали предоставление Злочевским взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о "рекордной взятке" в 6 миллионов долларов.

1 августа 2023 года САП сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Злочевским. Его дело прокуратура переквалифицировала со взятки на более мягкое "злоупотребление влиянием". Экс-министру присудили штраф в 68 тысяч гривен. При этом Злочевский пожертвовал около 660 млн гривен на ВСУ.

Сам приговор засекречен и не обнародован в судебном реестре без объяснений. "Украинской правде" удалось достать и опубликовать этот вердикт, который свидетельствует, что никаких секретных данных в тексте на самом деле нет.

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