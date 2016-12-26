Трамп может отменить 70% указов Обамы

Избранный президентом США Дональд Трамп может отменить до 70 процентов указов президента Барака Обамы.

Об этом заявил соратник Трампа бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, пишет The Washington Times.

"Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы, просто наложив вето на различные указы, которые Обама не смог провести через Конгресс", - сказал Гинрич.

Как отмечает издание, вскоре после выборов Обама посоветовал Трампу провести свою программу через Конгресс, объяснив, что то, что проходит через Конгресс труднее отменить.