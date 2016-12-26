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Трамп може скасувати 70% указів Обами

Понеділок, 26 грудня 2016, 03:09

Обраний президентом  США Дональд Трамп може скасувати до 70 відсотків указів президента Барака Обами.

Про це заявив соратник Трампа колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч, пише The Washington Times.

"Я думаю, що в перші дні після свого призначення він скасує 60% або 70% указів, які йому дістануться у спадок від Барака Обами, просто наклавши вето на різноманітні укази, які Обама не зміг провести через Конгрес", - сказав Гінріч.

Як зазначає видання, незабаром після виборів Обама порадив Трампу провести свою програму через Конгрес, пояснивши, що те, що проходить через Конгрес важче скасувати.

Теми: ТрампСШАОбама
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