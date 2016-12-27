СМИ: Очевидец рассказал подробности крушения Ту-154

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Вторник, 27 декабря 2016, 08:42
ТАСС

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии самолета Ту-154 Минобороны на катере в акватории Сочи, стал очевидцем крушения и рассказал об увиденном.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные источников, близких к расследованию.

Пограничник рассказал, что самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Как известно, самолет Ту-154 Минобороны РФ исчез с радаров сразу после взлета, в ночь на 25 декабря.

На его борту находились 92 человека.

Самолет направлялся из Адлера в Сирию и должен был доставить на базу Хмеймим артистов ансамбля имени Александрова, российских журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).

На месте крушения водолазы обнаружили один из бортовых самописцев

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Темы: Росcия чрезвычайное происшествие авиа
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Комментарии — 2
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IP: 176.116.86.---СЕРГЕЕВИЧ27.12.2016 10:07
Їм не вигідно розкривати правду про теракт(після нападу на посла) це буде дуже болючий удар по іх самолюбію. Інтересно що вони скажуть коли будуть опубліковані знімки з космосу.Як було в Єгипті.
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IP: 80.91.189.---GORs27.12.2016 09:07
Вважаю, що ключовою фразою тут є "співробітник ... ФСБ". Він такий же очевидець як я балерина. Цікаво, що вони будуть робити зі спалахом, зафіксованим камерами спостереження і великим розлітом частин літака. Як завжди проігнорують? Чи знайдуть ще одного "свідка", який бачив, що пасажири святкували Новий рік і запускали петарди.
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