ЗМІ: Очевидець розповів подробиці падіння Ту-154

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Вівторок, 27 грудня 2016, 08:42
ТАСС

Співробітник берегової охорони прикордонних військ ФСБ, який перебував в момент аварії літака Ту-154 Міноборони на катері в акваторії Сочі, став очевидцем аварії і розповів про побачене.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на дані джерел, близьких до розслідування.

Прикордонник розповів, що літак, який вилетів з аеропорту Адлер, замість того щоб набрати висоту, став швидко знижуватися до поверхні моря так, нібито збирався зробити на неї посадку.

Свідок зазначив, що навіть для посадки розташування лайнера в просторі здалося йому дивним. Начебто Ту-154 йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим вгору носом.

Очевидець, за словами джерела, навіть порівняв положення літака в цей момент з мотоциклом, поставленим його водієм на заднє колесо. Ще через мить, за його словами, літак зачепив поверхню моря хвостом, який відвалився при ударі, впав у хвилі і швидко затонув.

Як відомо, літак Ту-154 Міноборони РФ зник з радарів відразу після зльоту, в ніч на 25 грудня.

На його борту перебували 92 людини.

Літак прямував з Адлера до Сирії і мав доставити на базу Хмеймім артистів ансамблю імені Александрова, російських журналістів і лікаря Єлизавету Глінку (Доктора Лізу).

На місці катастрофи водолази виявили один з бортових самописців.

Також повідомляється, що версія, пов'язана з потраплянням сторонніх предметів в двигун літака, зараз розглядається як пріоритетна.

Теми: Росія надзвичайна подія авіа
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IP: 80.91.189.---GORs27.12.2016 09:07
Вважаю, що ключовою фразою тут є "співробітник ... ФСБ". Він такий же очевидець як я балерина. Цікаво, що вони будуть робити зі спалахом, зафіксованим камерами спостереження і великим розлітом частин літака. Як завжди проігнорують? Чи знайдуть ще одного "свідка", який бачив, що пасажири святкували Новий рік і запускали петарди.
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