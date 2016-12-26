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Пилот Ту-154 пытался посадить самолет на воду – СМИ РФ

Понедельник, 26 декабря 2016, 22:24

Разрушения хвостовой части российского самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду.

Об этом сообщает 26 декабря российское издание ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", – сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник ТАСС также сообщил, что водолазы обнаружили тело командира самолета.

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", – сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Как известно, Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты российских пропагандистких медиа, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Пока теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования.

Темы: Росcиякатастрофы
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