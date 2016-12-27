Медиагруппа Коломойского закрывает Ukraine Today

Проект Ukraine Today с 1 января 2017 года прекращает свое существование.

Об этом сообщается на сайте медиагруппы.

"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - говорится в заявлении гендиректора "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно", - добавил он.

В сообщении сказано, что группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками UT в полном объеме.

Как известно, проект стартовал в августе 2014 года.

Медиахолдинг "1+1 медиа" принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали решение о национализации Приватбанка.

Украинская правда