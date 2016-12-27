СМИ: Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком

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Вторник, 27 декабря 2016, 11:50

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком.

Как сообщили DT.UA источники в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря.

Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление председателя ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, касающейся его обвинений в получении взяток в особо крупных размерах.

Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленной ему подозрения.

Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы Бюро генералом Трепаком, являются оригинальными документами, и это подтверждено процессуальным путем.

Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя председателя ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Соломенский суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Залог ему не назначили, от должности тоже не отстранили.

Темы: ЦИК полиция НАБУ
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Комментарии — 4
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IP: 91.225.121.---DND27.12.2016 13:31
Не зрозумів хто веде розслідування, підозрюваний чи слідчий? Ба бобри придумали застави, тобто Україна країна де переміг соціальний расизм. Не має бабла - сиди в ізоляторі, є бабло - можеш вийти, перевісити браслет на собаку і втекти. Маразм від корумпованих небожителів.
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IP: 92.112.60.---Влад Моргунов27.12.2016 13:09
Просто суд, хочет дать возможность взяточнику смыться за кордон. Ну может он прилично отстегнул.
Вы же видите, что за всех, отдувается недалекая Штепа.
А остальные сбежали.
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IP: 194.213.105.---nanalola27.12.2016 12:58
vik7352:
А Ви думаєте хтось прозоро веде слідцтво і хоче його довести до суду,все це відволікаючий момент для народу,для здійснення більш вагомих справ сьогодення,деребан держ підприємств,розподіл потоків,приховуння статків в офшорах і т. д.
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IP: 46.175.83.---vik735227.12.2016 12:12
А чи не треба спочатку відсторонити Охендовського з посади, а вже потім продовжувати слідство. Він, що дав прозорі та вичерпні докази про своє майно, гроші та маєтки. Невже питань не залишилося?
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