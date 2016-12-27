ЗМІ: Охендовський відмовився від очної ставки з Трепаком

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Вівторок, 27 грудня 2016, 11:50

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від надання свідчень НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

Як повідомили DT.UA джерела в Національному антикорупційному бюро, Охендовський подав клопотання про перенесення одночасного допиту (очної ставки), що мав відбутися в понеділок, 26 грудня.

Приводом для очної ставки між Охендовським і Трепаком стала заява голови ЦВК про фальсифікацію матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів у частині, що стосується його звинувачень в отриманні хабарів в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у понеділок детективи НАБУ протягом декількох годин допитували Охендовського щодо обставин оголошеної йому підозри.

Раніше НАБУ офіційно повідомило, що матеріали "чорної бухгалтерії" ПР, які в травні були передані Бюро генералом Трепаком, є оригінальними документами, і це підтверджено процесуальним шляхом.

Почеркознавча експертиза встановила, що підписи про отримання коштів на ім'я голови ЦВК зроблені особисто громадянином Охендовским Михайлом Володимировичем.

13 грудня стало відомо, що екс-голові Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Солом'янський суд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. Заставу йому не призначили, від посади також не відсторонили.

Теми: ЦВК поліція НАБУ
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