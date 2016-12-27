САП обжаловала меру пресечения Охендовского

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Вторник, 27 декабря 2016, 14:54

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"Да, есть апелляция", - сказали в суде.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура просила суд назначить залог в размере около 1,3 миллиона гривен.

Также суд отказался отстранить Охендовского от занимаемой должности председателя ЦИК.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Темы: ЦИК прокуратура
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