САП оскаржила запобіжний захід Охендовського

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Вівторок, 27 грудня 2016, 14:54

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.

"Так, є апеляція", – сказали в суді.

21 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура просила суд призначити заставу у розмірі близько 1,3 мільйона гривень.

Також суд відмовився відсторонити Охендовського від займаної посади голови ЦВК.

13 грудня стало відомо, що голові Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Теми: ЦВК прокуратура
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