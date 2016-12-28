Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

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Среда, 28 декабря 2016, 01:13

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линкора "Аризона" в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года. 

Об этом сообщает BBC.

Абэ и Обама молились за погибших, но, как и ожидалось, премьер Японии не принес извинений за атаку.

"Как премьер-министр Японии я выражаю искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто погиб здесь", — заявил Абэ.

Отмечается, что это первый случай, когда мемориал одновременно посетили лидеры США и Японии.

 
AFP

Напомним, в этом году Обама стал первым президентом США, который в 75 годовщину трагедии посетил Хиросиму.

Первым японским лидером, посетившим Перл-Харбор, стал Сигэру Ёсида, который останавливался на Гаваях по пути в Сан-Франциско для подписания мирного договора с США в 1951 году.

Как известно, 7 декабря 1941 года Япония напала на военные базы США на Гавайях в бухте Перл-Харбор. В результате погибли более двух тысяч американских военнослужащих. В день атаки США объявили Японию войну, вступив тем самым во Вторую мировую войну.

Темы: Япония США
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