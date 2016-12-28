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Прем'єр-міністр Японії відвідав Перл-Харбор

Середа, 28 грудня 2016, 00:13

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Барак Обама відвідали меморіал лінкора "Арізона" в бухті Перл-Харбор, присвячений загиблим в результаті нападу японських військ на США 7 грудня 1941 року.

Про це повідомляє BBC.

Абе і Обама молилися за загиблих, але, як і очікувалося, прем'єр Японії не приніс вибачень за атаку.

"Як прем'єр-міністр Японії я висловлюю щирі і нескінченні співчуття душам тих, хто загинув тут", - заявив Абе.

Відзначається, що це перший випадок, коли меморіал одночасно відвідали лідери США і Японії.

 
AFP

Нагадаємо, в цьому році Обама став першим президентом США, який відвідав Хіросіму.

Першим японським лідером, який відвідав Перл-Харбор, став Сігеру Йосіда, який зупинявся на Гаваях на шляху в Сан-Франциско для підписання мирного договору з США в 1951 році.

Як відомо, 7 грудня 1941 Японія напала на військові бази США на Гаваях в бухті Перл-Харбор. В результаті загинули більше двох тисяч американських військовослужбовців. У день атаки США оголосили Японію війну, вступивши тим самим у Другу світову війну.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯпоніяСША
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