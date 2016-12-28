Ни погибших, ни раненых в сутки в АТО нет

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Среда, 28 декабря 2016, 12:42

За минувшие сутки в зоне АТО нет ни раненых, ни погибших военных.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

"Сразу начну с хороших новостей. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - заявил Лысенко.

Он добавил, что на донецком направлении по всему фронту нарушается режим тишины: на Светлодарской дуге, в районе Горловки, Авдеевки, и в районе ДАП.

Он добавил, что есть информация о том, что боевики подтянули РСЗО Град в районе Светлодарской дуги. "Но враг пока их не применяет", - отметил он.

Горячее всего в районе Широкино, добавил он.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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