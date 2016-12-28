Ни погибших, ни раненых в сутки в АТО нет
За минувшие сутки в зоне АТО нет ни раненых, ни погибших военных.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко.
"Сразу начну с хороших новостей. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - заявил Лысенко.
Он добавил, что на донецком направлении по всему фронту нарушается режим тишины: на Светлодарской дуге, в районе Горловки, Авдеевки, и в районе ДАП.
Он добавил, что есть информация о том, что боевики подтянули РСЗО Град в районе Светлодарской дуги. "Но враг пока их не применяет", - отметил он.
Горячее всего в районе Широкино, добавил он.
Украинская правда
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