Ані загиблих, ані поранених за добу в АТО немає

За минулу добу в зоні АТО немає ані поранених , ані загиблих військових.

Про це повідомив речник Міноборони питань АТО Андрій Лисенко.

"Одразу розпочну з хороших новин. За минулу добу в наслідок бойових дій жоден військових не загинув і не був поранений", - заявив Лисенко.

Він додав, що на донецькому напрямку по всьому фронту порушується режим тиші: на Світлодарській дузі, в районі Горлівки, Авдіївки, та в районі ДАП.

Він додав, що є інформація про те, що бойовики підтягнули РСЗО Град в районі Світлодарської дуги. "Але ворог поки їх не застосовує", - зазначив він.

Найгарячіше в районі Широкиного, додав він.

Українська правда