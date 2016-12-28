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Ані загиблих, ані поранених за добу в АТО немає

Середа, 28 грудня 2016, 11:42

За минулу добу в зоні АТО немає ані поранених , ані загиблих військових.

Про це повідомив речник Міноборони  питань АТО Андрій Лисенко.

"Одразу розпочну з хороших новин. За минулу добу в наслідок бойових дій жоден військових не загинув і не був поранений", - заявив Лисенко.

Він додав, що на донецькому напрямку по всьому фронту порушується режим тиші: на Світлодарській дузі, в районі Горлівки, Авдіївки, та в районі ДАП.

 

Він додав, що є інформація про те, що бойовики підтягнули РСЗО Град в районі Світлодарської дуги. "Але ворог поки їх не застосовує", - зазначив він.

Найгарячіше в районі Широкиного, додав він.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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