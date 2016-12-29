США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов

Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Белый дом.

"Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ", – сказано в сообщении.

В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника сообщает, что США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов.

Причиной указывается "кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве".

"Это сделано для того, чтобы ответить на российские притеснения американских дипломатов и действия дипломатов, которые мы оценили такими, что не соответствуют дипломатической практике", – сказал чиновник.

Позднее появился текст соответствующего указа Барака Обамы. В нем среди причин указываются российские хакерские атаки на США.

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Как известно, в четверг новые санкции против РФ приняла Украина.