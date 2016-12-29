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Украина ввела дополнительные санкции против России

Четверг, 29 декабря 2016, 17:45
Украина ввела дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны в четверг ввел новые санкции против российских граждан и предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – сказано в сообщении.

"В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству", – добавили в ведомстве.

Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержания украинских граждан в России.

СНБО также применила санкции "к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины".

Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведения Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлен на 1 год", – добавили в СНБО.

Как известно, в сентябре Верховная Рада утвердила постановление о непризнании легитимности выборов в анексованом Крыму и всего состава Госдумы РФ седьмого созыва.

Украинская правда

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Темы: санкцииРосcияСНБО
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