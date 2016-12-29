Кабмин разрешил сбивать самолеты-нарушители в мирное время

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Четверг, 29 декабря 2016, 21:37

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических действий.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

В пояснении к документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".

Украинская правда

Темы: война АТО
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Комментарии — 1
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IP: 46.81.142.---Marina Kranich29.12.2016 21:48
Нарешті. Хоч на якийсь дійовий крок (нехай поки що навіть і на словах) цей кабмін виявився здатним.
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