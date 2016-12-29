Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин разрешил сбивать самолеты-нарушители в мирное время

Четверг, 29 декабря 2016, 20:37

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно пересекают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических действий.

Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно сообщению, открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

В пояснении к документу сказано, что решение принято "для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией".

Украинская правда

Темы: войнаАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
война
Защитники "отминусовали" еще 550 оккупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага
Силы обороны успешно отбили вражеские атаки возле Берховки и Первомайского – сводка
ISW сообщил, на каких направлениях Силы обороны достигли успехов в контрнаступлении
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: