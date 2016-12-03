В США не подтвердили и не опровергли получение компромата от Онищенко

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Суббота, 3 декабря 2016, 01:53

Министерство юстиции США называет "обычной практикой" обращение отдельных лиц в правительственные структуры Штатов для предоставления информации о нарушениях американского законодательства, однако не может ни подтвердить, ни опровергнуть такого контакта с нардепом Украины Александром Онищенко.

Об этом сообщил представитель Минюста США Питер Карр в ответ на информационный запрос "Укринформа" с просьбой прокомментировать заявление украинского нардепа о передаче компромата американской власти.

"Криминальный отдел Министерства юстиции США расследует и занимается исключительно нарушениями законов США. В целом, считается общей практикой, когда отдельные люди встречаются с представителями Министерства юстиции для передачи информации", - отметили он.

Как подчеркнули в министерстве, прокуроры и агенты правоохранительных органов пытаются провести такие встречи, чтобы собрать потенциальную информацию о возможном нарушении закона США, однако "сам факт подобной встречи не является свидетельством того, что такие нарушения имели место, или что информация источника считается точной".

Американская сторона уклонилась от ответа о том, все же имел ли место контакт с Онищенко.

"Из принципиальных соображений, министерство не подтверждает и не отрицает своих встреч с любой персоной, считается ли конкретная информация точной или все же имеет отношение к нарушениям законодательства США", - отметили в Министерстве юстиции.

Как сообщалось, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америкикомпромат на Порошенка, который он записывал в течение года.

В Администрации президента прокомментировали эти заявления только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

2 декабря источник агентства "Интерфакс-Украина" в дипломатических кругах в Киеве выразил мнение, что Онищенко не смог получить американскую визу, что свидетельствует об отношении к нему официальных властей США.

Позже в подкрепление своих слов Онищенко прислал в редакцию "Украинской правды" фотокопию визы.

Темы: Онищенко США
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