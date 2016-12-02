Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не дали визу Онищенку

Пятница, 2 декабря 2016, 00:44

Народный депутат Александр Онищенко не смог получить американскую визу, что свидетельствует об отношении к нему официальных властей США.

Такое мнение высказал источник в дипломатических кругах в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Онищенко нет американской визы, видимо потому, что американские власти имеют информацию, которая его компрометирует", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о передаче им компромата на президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на Порошенка, который он записывал в течение года. В Администрации президента прокомментировали эти заявления только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Радана предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.

Темы: ОнищенкоСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: