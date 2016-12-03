Франция поможет освобождать Сущенко - Фейгин

Французские дипломаты присоединятся к защите противоправно арестованного в Москве корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко.

Об этом заявил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин по результатам визита в Париж, сообщает Укринформ.

"Этот вопрос действительно является предметом большого внимания французской стороны. Они будут им заниматься. Формы и результаты этой работы обсуждать пока преждевременно. Но мы, как минимум, увидели неравнодушие и внимательное отношение к нам - друзьям, адвокатам, - а также к Роману как журналисту", - сказал Фейгин.

При этом он отметил достаточно высокий уровень представительства со стороны МИД Франции на встрече с адвокатом и женой Сущенко.

Как сообщалось, недавно Сущенко обратился с просьбой о помощи для своего освобождения к президенту Франции Франсуа Олланду.

Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.