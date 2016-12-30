Из-за санкций в Москве решили закрыть англо-американскую школу

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Пятница, 30 декабря 2016, 01:29

В России приказали закрыть англо-американскую школу в Москве в ответ на новые санкции США.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, в англо-американской международной школе для детей членов англоязычного сообщества в Москве учатся дети дипломатических работников из США, Великобритании, Канады, а также других иностранных граждан.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.

В четверг новые санкции против РФ приняла Украина.

Темы: Росcия США санкции
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