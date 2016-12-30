Миссия ОБСЕ зафиксировала машину "груз 200" на границе с РФ

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Пятница, 30 декабря 2016, 08:45

Миссия ОБСЕ заметила на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с РФ машину с надписью "груз 200" и несколько "скорых".

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдает за пунктами Гуково и Донецк (РФ) на границе с оккупированными РФ территориями.

Так 21 ноября в 16 часов на пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу из РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи "Анубис".

ОБСЕ не смогли идентифицировать, были ли гробы внутри.

22 декабря в 7-20 утра ОБСЕ увидела в пункте Донецк микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.

Кроме того, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП Донецк. Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10:42, на ней была надпись "реанимация". В 11:00 со стороны России на КПП также приехала "скорая", в которую перенесли одного человека на носилках.

22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.

Кроме того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который нес военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Человек зашел на территорию пункта пропуска Донецк (РФ) и последовал к линии контроля. "Миссия не может установить, была ли внутри кейса винтовка", - сказано в сообщении.

Кроме того, согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированных территориях. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.

Как известно, в неделю с 20 по 27 декабря происходило обострение на Светлодарской дуге. По данным разведки, боевики понесли потери.

На сайте компании "Анубис" указано, что компания предоставляет услуги репатриации в том числе - "груза 200".

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс Росcия ОБСЕ
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