Возле Дворца спорта в Киеве стреляли: ранены мужчина и женщина

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Пятница, 30 декабря 2016, 21:02

Возле Дворца спорта в Киеве из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщило интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание также публикует фото с места события.

 
 

В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

Пострадавшие госпитализированы.

Подробности произошедшего уточняются.

Украинская правда

Темы: Киев криминал
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