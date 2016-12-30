Возле Дворца спорта в Киеве стреляли: ранены мужчина и женщина
Возле Дворца спорта в Киеве из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.
Об этом сообщило интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание также публикует фото с места события.
В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" подтвердили эту информацию.
На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.
Пострадавшие госпитализированы.
Подробности произошедшего уточняются.
Украинская правда
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