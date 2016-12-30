Возле Дворца спорта в Киеве стреляли: ранены мужчина и женщина

Возле Дворца спорта в Киеве из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщило интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание также публикует фото с места события.

В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

Пострадавшие госпитализированы.

Подробности произошедшего уточняются.

Украинская правда