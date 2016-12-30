Возле Дворца спорта в Киеве стреляли: ранены мужчина и женщина

Возле Дворца спорта в Киеве из огнестрельного оружия тяжело ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщило интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание также публикует фото с места события.

В пресс-службе столичной полиции "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.

Пострадавшие госпитализированы.

Как уточнили позже в полиции Киева, событие произошло 30 декабря в 19.25.



В Печерское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Эспланадной.



Приехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам.



Злоумышленник потребовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника, уверяют в полиции.

Украинская правда