Пан Ги Мун завершил работу в ООН

128 просмотров
0
Суббота, 31 декабря 2016, 03:10

31 декабря нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оставляет свой пост.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

30 декабря, в последний рабочий день, Пан Ги Мун попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Он выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.

"Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас", - заявил он.

Пан Ги Мун подчеркнул, что с уверенностью передает эстафету выдающемуся преемнику.

"Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека", - отметил он.

В новогоднюю ночь Пан Ги Мун примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 3 января он вылетит на родину в Южную Корею.

Темы: ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Израиль планирует принять меры по ООН из-за резолюции о поселении 26 декабря 2016, 16:41
Израильский министр: Еврейских поселений будет еще больше 26 декабря 2016, 03:31
СМИ: Нетаньяху распорядился свести к минимуму контакты с Украиной 26 декабря 2016, 00:46
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января
В 2016 году погибли 93 журналиста, среди них – Шеремет
Под Попасной силы АТО отбили нападение боевиков – штаб
В Нацсовете говорят, что "UBR" сам попросил аннулировать его лицензию
Все новости
Made in Ukraine

Идеи новогодних подарков

Музыка

10 самых громких украинских альбомов года