Пан Ги Мун завершил работу в ООН

31 декабря нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оставляет свой пост.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

30 декабря, в последний рабочий день, Пан Ги Мун попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Он выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.

"Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас", - заявил он.



Пан Ги Мун подчеркнул, что с уверенностью передает эстафету выдающемуся преемнику.



"Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека", - отметил он.



В новогоднюю ночь Пан Ги Мун примет участие во встрече Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 3 января он вылетит на родину в Южную Корею.

