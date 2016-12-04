Расследовать перестрелку между правоохранителями в Княжичах будет прокуратура

Расследование перестрелки между правоохранителями в н.п. Княжичи, в результате которой погибли 5 полицейских, будет проводить прокуратура.

Об этом на брифинге 4 декабря заявил спикер МВД Андрей Шевченко.

"Все детали происшествия, как так произошло, будет выяснять прокуратура. В МВД будет проводиться собственное служебное расследование, все результаты будут предоставлены прокуратуре для правовой оценки", - отметил Шевченко.

Он добавил, что в подобных случаях предусмотрена уголовная ответственность.

"Прокуратура будет проводить расследование и регистрировать уголовное производство", - отметил Шевченко. По каким статьям может быть открыто производство, он не уточнил.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

"В этот момент в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация и на место выехала группа полиции охраны. Они заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. В то же время оперативники восприняли бойцов полиции охраны по нападавших и пришли на помощь своим коллегам", - сообщили в Нацполиции.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, бежали в направлении Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Украинская правда