Янукович хочет, чтобы его допрашивали в Генпрокуратуре РФ
Защита экс-президента Виктора Януковича предлагает провести допрос клиента с помощью следственных органов России.
Об этом сообщил защитник Виталий Сердюк в комментарии "Украинской правде".
Он в понедельник явился в ГПУ на допрос вместо экс-президента Виктора Януковича.
"По поручению моего клиента уже в 10 часов я был на проходной в ГПУ, с целью дать развернутые показаний по данному вопросу и сообщить об уважительности причин неявки, а также предоставить пакет доказательств по данному поводу", - сказал он.
Сердюк также заявил, что сообщил о желании Януковича дать показания следствию.
"Согласно 43-й главе УПК – к моему клиенту может приехать следователь, либо может быть проведена видеоконференция", - сказал он.
Сердюк исключил возможность проведения допроса в здании посольства или консульства Украины в РФ.
"Допрос должен производиться по лини следствия в правоохранительном органе РФ, либо по месту жительства Виктора Януковича, но с участием представителей местной правоохранительной системы", - заявил он.
Сердюк заявил, что ГПУ ни разу не подавала просьбу на проведение допроса в таком виде.
"Все запросы, которые приходят от ГПУ, с требованием задержать моего клиента и экстрадировать. После того, как Интерпол отказал в розыске, и, учитывая получение Януковичем временного убежища в РФ, такие действия произвести невозможно", - сказал он
"В прокуратуре нам сообщили, что будут рассматривать наше заявление и примут по нему решение", - добавил Сердюк.
На прошлой неделе Генпрокуратура вызвала на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене.
Его вызывают на допрос и другие процессуальные действия на 5 декабря и 9 декабря, на 10 утра.
Оксана Коваленко, УП
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