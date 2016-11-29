Януковича вызывают на допросы как подозреваемого

Генеральная прокуратура вызывает на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене.

Его вызывают на допрос и другие процессуальные действия на 5 декабря и 9 декабря, на 10 утра.

Януковича ждут в кабинете начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ в Киеве.

Повестки, опубликованные на сайте ГПУ, отправлены по трем адресам Януковича – в частности, в Киеве, в Новых Петровцах Киевской области и в Ростове-на-Дону в России.

Как известно, 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу, когда тот вышел на видеосвязь из ростовского суда со Святошинским райсудом Киева. Экс-президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.

Повестки датированы тем же 28 ноября.

Как известно, Янукович уже 3-й год, с конца февраля 2014 года, скрывается в России и отказывается приезжать на допросы в Украину.

В Украине против него возбудили ряд дел. Он согласился на допрос лишь как свидетель в деле против бывших работников спецподразделения "Беркут" – и вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом Киева из суда в Ростове-на-Дону в России.

Алена Рощенко, УП