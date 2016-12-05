Супрун и Омелян отказываются от выбранных госсекретарей

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Понедельник, 5 декабря 2016, 17:33

Министр здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфрастурктуры Владимир Омелян отказываются работать с госсекретарями, и требуют совершенствования конкурса на должность госсекретаря министерства.

Об этом они заявили на пресс-конференции в понедельник.

"Мы имеем факт попытки реванша, что вот здесь будет хорошая стеночка, назовем их реформаторами. А здесь будут государственные секретари, которые будут заниматься, как они называют "бизнесом". Мы хотели предупредить общественность, что мы не будем ширмой и никто бизнесом за нашим спинами заниматься не будет", - сказал Омелян.

Он заявил, что на уровне Кабмина уже поднялась дискуссия относительно того, как проходит отбор кандидатов в госсекретари.

"Эта процедура (конкурс госсекретаря - ред.), которая происходит не совсем усовершенствовано. Мы видим, как подают документы люди, которые были в правительстве и бывшего президента Януковича, и были не только там, но и которые были в нашем министерстве были освобождены через непрофессионализм", - сказала она.

"Сейчас проходят комиссию кандидаты на госсекретаря МОЗ. Те, которые подались – разные. Одни являются руководителями фармкомпаний, другие - руководители частных страховых компаний, другие - люди, которые были уволены из-за непрофессионализма, но почему-то они прошли к этапу тестирования", - сказала она.

Супрун заявила, что "те кандидаты, которые сейчас представляются не совсем выполняют необходимые требования".

"Настаиваю на том, чтобы мы не только смотрели на закон о госслужбе, а также и закон о люстрации. Те, которые работали и продолжают работать в министерствах. Мы должны на них посмотреть, кем они работали, как долго и какими были их задачи, в то время когда они работали", - сказала Супрун.

Она заявила, что проблему выбора госсекретарей констатируют отдельные министерства, в частности инфраструктуры, и общественные организации.

"Мы настаиваем, что это правильные законы... но мы должны усовершенствовать этот процесс и вместе в правительстве, вместе с нашими партнерами будем работать вместе с комиссией, чтобы мы имели тех госсекретарей, которые будут нам помогать менять эту страну", - сказала она.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян был удивлен результатами конкурса на должность госсекретаря министерства, согласно которому победителем стал Андрей Галущак, юрист Владислав Каськив.

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры.

Александр Шумилин, УП

Темы: Минздрав министр
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