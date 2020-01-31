Митрополит ПЦУ Епифаний встретился с госсекретарем США
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел встречу в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.
Источник: Facebook-страница и Twitter Епифания
Дословно: "Приятно снова встретиться с Майком Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и в духовном центре Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
Благодарен американской стороне за надежную поддержку. Надеемся на такое же плодотворное сотрудничество и в дальнейшем".
Детали: Епифаний рассказал Помпео о становлении и развитии ПЦУ. О взаимодействии объединенной украинской православной церкви с обществом, государством и расширении международных связей.
Митрополит также сообщил госсекретарю США о преследовании и ограничении прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Напомним:
- 30 января государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Киев.
- Помпео в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко. В госсекретаря США также должна состояться встреча с главой Минобороны Андреем Загороднюком.
- После Украины Помпео должен посетить еще 4 страны: Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.