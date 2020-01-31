Митрополит ПЦУ Епифаний встретился с госсекретарем США

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел встречу в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.

Источник: Facebook-страница и Twitter Епифания

Дословно: "Приятно снова встретиться с Майком Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и в духовном центре Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Благодарен американской стороне за надежную поддержку. Надеемся на такое же плодотворное сотрудничество и в дальнейшем".

Детали: Епифаний рассказал Помпео о становлении и развитии ПЦУ. О взаимодействии объединенной украинской православной церкви с обществом, государством и расширении международных связей.

Митрополит также сообщил госсекретарю США о преследовании и ограничении прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Напомним: