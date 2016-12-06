В кулуарах представитель НАПК с протоколом бегал за Лещенко
Представитель Национального агентства по предупреждению коррупции в кулуарах Верховной Рады попытался зачитать депутату Сергею Лещенко сообщение об административном правонарушении.
Такая попытка состоялась в кулуарах парламента во время перерыва в пленарном заседании во вторник.
Представитель НАПК, который не назвал себя, сказав лишь, что он уполномоченное лицо, начал в коридоре "знакомить" Лещенко с протоколом о якобы совершение Лещенко админнарушения при покупке квартиры.
На замечание депутата, что он официально сообщил НАПК о том, что придет для ознакомления с протоколом в пятницу, представитель агентства не реагировал и продолжал зачитывать протокол.
После этого Лещенко ушел от представителя НАПК и зашел в сессионный зал.
"Уполномоченный" агентства продолжал зачитывать протокол, несмотря на отсутствие депутата.
После этого протокол подписали "свидетели", которые пришли вместе с представителем НАПК.
На вопрос УП, кто они такие и как попали в Раду, "свидетели" ответили, что они "просто люди, граждане Украины".
На вопрос, как их в таком случае пропустили в парламент без отдельной аккредитации, "свидетели" ответили, что они "пришли на выставку".
После этого представитель НАПК вместе со свидетелями ушли из парламента.
Как известно, во вторник Назка обвинило нардепа Сергея Лещенко в затягивании процесса ознакомления с протоколом об административном правонарушении.
Лещенко вместо заявил, что ожидает официальное сообщение от НАПК.
"(Мы с адвокатом - ред.) готовы прибыть в НАПК, получив в установленный законом способ приглашения за 3 суток, для проведения этих действий. Во-вторых, готовы это сделать в нерабочее время. То есть мой защитник заявил о пятнице, после обеда. Вместо этого видим фестиваль заявлений на сайте НАПК, где ложь перемешивается с правдой", - сказал Лещенко.
1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.
После этого Лещенко написал, что заявление НАПК том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживым.
Роман Романюк, Александр Шумилин, УП
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Не понял ? Как можно сравнивать цивилизованную Германию с ее демократическими законами с погрязшей в болоте лжи -воровства -беспредельной коррупцией Украину ? И то что делаеться у нас в Европе б посчитали бы полным и оголтелым попиранием всех моральных и человеческих законов и полной деградацией всей ветвей власти .Нам до Европы как до Луны ! И не надо делать такое глупейшее сравнение . Нормальную демократическую Европу с коррупционной Украиной .
Він не бореться з корупцією, він пише лише те що вигідно для когось і те що пише не може ніколи довести фактами, підтвердження його нібито розслідуванням ніколи немає...
Так чому не піде, якщо він чистий? Той хто немає що приховувати йде і закриває питання чесністю, Сергій чомусь це показати не може!