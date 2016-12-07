Сайт Минфина не работает из-за хакерской атаки

Работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы до сих пор заблокирована.



При загрузке появляется сообщение об ошибке.



Минфин на своей странице в Facebook сообщил о скоординированной хакерской атаке, которая произошла во вторник.



Там считают это "очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику".



"С утра (6 декабря - ред.) не работает сайт Министерства и Государственной казначейской службы. Сейчас атаку удалось остановить. Проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами. Соответствующими органами начата работа по поиску злоумышленников", - говорится в сообщении.



Украинская правда