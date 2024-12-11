Министр финансов: Украина сможет воевать без помощи США по крайней мере до середины 2025 года

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина имеет оружие и финансирование, чтобы держать оборону "по крайней мере в течение первой половины 2025 года", даже если США откажет в поддержке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Марченко для El Pais

Детали: Марченко спросили, что по его мнению произойдет, если США прекратят оказывать помощь Украине.

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На это министр финансов отметил, что возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

"Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", – акцентировал он.

Он отметил, что отношение может меняться и для того, чтобы справиться с этой неопределенностью, Украина должна "правильно использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией".

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По мнению министра, чтобы справиться с неопределенностью относительно продолжения помощи, Украина должна "очень мудро" использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией.

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", – заверил он.

Марченко отметил, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.

"Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США", – подытожил он.

Напомним: