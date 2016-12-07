Грынив о встрече Онищенко и Довгого: Я сплетни не комментирую

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Среда, 7 декабря 2016, 12:33

Глава президентской фракции БПП Игорь Грынив заявляет, что Олесь Довгий не встречался с Александром Онищенко по поручению президента.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я не хочу комментировать сплетни. Лучший ответ американского посольства: "Посмотрите, кто это говорит". Это человек, который находится под следствием", - сказал он.

На уточняющий вопрос, встречался ли Олесь Довгий с Онищенко по поручению Петра Порошенко, тот сказал: "Нет-нет! Этого не было", - сказал Грынив.

Как известно, накануне издание "Страна" опубликовало запись, сделанную нардепом Олександром Онищенком с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться от имени президента.

Роман Кравец, УП

Темы: Онищенко Грынив
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