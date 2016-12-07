Депутаты хотят объявить католическое Рождество выходным днем

4950 просмотров
10
Среда, 7 декабря 2016, 13:42

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать 25 декабря выходным днем.

Авторами этого документа являются 24 депутаты от разных фракций.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде касательно праздничных и нерабочих дней следующий пункт: "25 декабря и 7 января – Рождество Христово".

В пояснительной записке сказано, что в Украине насчитывается "около 11 000 религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря".

"Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определен на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря. Для многих украинцев эта дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского – Нового года", – добавляется в документе.

Как известно, по результатам опроса Центра Разумкова, протестантами себя считают 1,2% украинцев, римо-католиками – 0,8%.

Олег Шанковский, УП

Темы: празднования Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Советник Авакова заявил о повышенном уровне угрозы терактов в Киеве 20 ноября 2016, 17:58
Кабмин определил, как украинцы будут отдыхать на праздники 16 ноября 2016, 15:31
Красный день календаря 7 ноября 2016, 15:06
Комментарии — 10
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.196.177.---Logic200907.12.2016 15:55
Ал Чак:
Треба бути послідовними - ще й оголосити православне Різдво робочим днем. А то вийде не повний прогиб... :))
Відомому Путлерівському жополизу Ал Чак: (Шило і ще куча ніків) прогиб перед
Гундяєвим зараховано
ОтветитьС цитатой
IP: 95.108.133.---kerubino07.12.2016 15:41
Як можна справляти Новий рік під час посту ,в якій ще краіні,крім загарбаних Россією ,таке можливо .Цілий світ сміється з совка .
ОтветитьС цитатой
IP: 37.54.255.---Adam Viter07.12.2016 15:18
Якщо розібратися, то Це Кирило сьогодні христопродавець.
Якби він публічно засудив політику безпредєлу і беззаконня ФСБ Путіна — за своєю суттю — братовбивчої війни християн одновірців, то війна навіть не почалася б.
А якщо і почалася б, то її ще й зараз не пізно публічно засудити і закінчити.
Але Кирило мовчить, як будь то масово вбивати православних християн одновірців в Криму і Донбасі для нього священне.
Сьогодні у всьому світі, у всіх церквах східного обряду, навіть на горі Афоі, православні віруючі в перекладі Біблії називаються діти Божі, і тільки в московській церкві Кирила — вони до цих пір числяться як - раби Божі.
Хто не вірить погугліть і дізнайтеся правду.
Так от питання.
Новий сучасний, діючий, календар введений лише для дітей Божих?
А старий, фактично не існуючий стиль календаря збережений лише для рабів Божих?
ОтветитьС цитатой
IP: 207.219.215.---Байрак07.12.2016 15:06
Для чого треба повторювати цю дурню про "католицьке" різдво раз за разом?? Гляньте у Вікіпедію бодай. Там ясно прописано, шо Різдво святкують 25 грудня більшість церков, незалежно від конфесії чи деномінації. Включно з багатьма якщо не більшістю православних церков світу.
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
ОтветитьС цитатой
IP: 207.219.215.---Байрак07.12.2016 15:06
Для чого треба повторювати цю дурню про "католицьке" різдво раз за разом?? Гляньте у Вікіпедію бодай. Там ясно прописано, шо Різдво святкують 25 грудня більшість церков, незалежно від конфесії чи деномінації. Включно з багатьма якщо не більшістю православних церков світу.
Ганьба Українській Правді та її редакторам!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Экс-глава Киевэнергохолдинга задержан с именными часами от Путина
Испанцы не сообщили ГПУ, что ищут Фирташа
Гройсман хочет разогнать Фонд госимущества
За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены, 1 контужен – штаб
Все новости
Нобелевка-2016

Стало известно, кто заменит Боба Дилана во время Нобелевской церемонии

Фотоконкурс

Хотин vs Львовская опера. Выбраны 10 победителей "Вики любит памятники"