Депутаты хотят объявить католическое Рождество выходным днем

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать 25 декабря выходным днем.

Авторами этого документа являются 24 депутаты от разных фракций.

Законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде касательно праздничных и нерабочих дней следующий пункт: "25 декабря и 7 января – Рождество Христово".

В пояснительной записке сказано, что в Украине насчитывается "около 11 000 религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря".

"Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определен на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря. Для многих украинцев эта дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского – Нового года", – добавляется в документе.

Как известно, по результатам опроса Центра Разумкова, протестантами себя считают 1,2% украинцев, римо-католиками – 0,8%.

Олег Шанковский, УП