Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Филарету

64,7% украинцев считают себя православными, при этом большинство из них относят себя к УПЦ КП. Самый высокий уровень доверия у главы УПЦ КП Филарета.

Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

К православным себя относят 64,7% украинцев, греко-католиками считают себя 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опрошенных идентифицируют себя как "просто христиане", 11,4 не относят себя ни к одной религии.

Самое большое количество православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата, 25,4% считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского Патриархата, 4,8% - православных прихожан УАПЦ, а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к Русской (Российской) Православной Церкви.

Большинство украинцев считают себя прихожанами УПЦ КП данные центра разумкова

Среди церковных иерархов наивысшим доверием респондентов пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% граждан Украины, скорее, или совсем не доверяют 12,9%. На втором месте по популярности среди украинцев глава УГКЦ Святослав, ему доверяют 24,7% опрошенных, не доверяют– 11,5.

Главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию доверяют 20,7%, не доверяют 26,0%.

Самый высокий уровень доверия - у Филарета центр разумкова

При этом большинство православных украинцев - 46,2%, которые относят себя к православным, поддерживают "обращение Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость) Православной Церкви в Украине".

За создание в Украине "Единой Поместной Православной Церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины?" выступают 44,3% украинцев, которые считают себя православными.

21,6% православных считают, если Единая Украинская Поместная Православная Церковь будет создана, то ее должен возглавить глава УПЦ КП Филарет. 15,6% видит на посту главы "личность, которую определит Вселенский Патриарх Варфоломей". 6,6% православных украинцев видят в этой роли Митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.

52,8% православных затруднились с ответом на этот вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально - демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 – городских и 51 – сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда