Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Филарету

Вторник, 6 декабря 2016, 12:37

64,7% украинцев считают себя православными, при этом большинство из них относят себя к УПЦ КП. Самый высокий уровень доверия у главы УПЦ КП Филарета.

Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

К православным себя относят 64,7% украинцев, греко-католиками считают себя 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опрошенных идентифицируют себя как "просто христиане", 11,4 не относят себя ни к одной религии.

Самое большое количество православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата, 25,4% считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского Патриархата, 4,8% - православных прихожан УАПЦ, а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к Русской (Российской) Православной Церкви.

 
Большинство украинцев считают себя прихожанами УПЦ КП 
данные центра разумкова

Среди церковных иерархов наивысшим доверием респондентов пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% граждан Украины, скорее, или совсем не доверяют 12,9%. На втором месте по популярности среди украинцев глава УГКЦ Святослав, ему доверяют 24,7% опрошенных, не доверяют– 11,5.

Главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию доверяют 20,7%, не доверяют 26,0%.

 
Самый высокий уровень доверия - у Филарета
центр разумкова

При этом большинство православных украинцев - 46,2%, которые относят себя к православным, поддерживают "обращение Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость) Православной Церкви в Украине".

За создание в Украине "Единой Поместной Православной Церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины?" выступают 44,3% украинцев, которые считают себя православными.

21,6% православных считают, если Единая Украинская Поместная Православная Церковь будет создана, то ее должен возглавить глава УПЦ КП Филарет. 15,6% видит на посту главы "личность, которую определит Вселенский Патриарх Варфоломей". 6,6% православных украинцев видят в этой роли Митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.

52,8% православных затруднились с ответом на этот вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально - демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 – городских и 51 – сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: