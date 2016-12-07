Украина требует открыть "Золотое" и убрать войска из Дебальцево

Украина готова к возобновлению работы КПВВ "Золотое" к 10 декабря 2016 года, но боевики блокируют открытие.

Об этом на своей странице в facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Главная тема в подгруппе по безопасности - имплементация рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств. Представители ОРЛО продолжают нарушать режим прекращения огня в районе Станицы Луганской, срывая таким образом реализацию рамочного решения", - написала она.

Также, по словам Олифер, Украина ставит вопрос о демилитаризации Дебальцево. "Мы настаиваем: разведение сил и средств должно происходить от линии, определённой Меморандумом 19 сентября 2014 года при условии полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - написала она.

"И в подгруппе по безопасности, и в гуманитарной подгруппе, и в контексте социально-экономических проблем остро стоит вопрос открытия КПВВ в Золотом. Представители "ОРЛО" по-прежнему не дают внятных объяснений о причинах блокирования открытия КПВВ. Украина в очередной раз на всех уровнях подтвердила свою полную готовность к возобновлению работы этого пункта пропуска к 10 декабря 2016 года", - отметила Олифер.