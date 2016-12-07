РФ предъявила окончательное обвинение крымскому журналисту Семене

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Среда, 7 декабря 2016, 18:32

Крымскому журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Об этом сообщают адвокаты Семены Андрей Сабинин и Эмиль Курбединов на своих страницах в facebook.

"Побывали с Мыкола Семена в спецслужбе. Предъявили обвинение. Заявили три больших ходатайства, не читая следователь сказал, что откажет", - написал Сабинин.

"С завтрашнего дня начнётся ознакомление с материалами уголовного дела, это примерно шесть (!) томов!", - написал Курбединов.

По его словам, "можно сделать вывод, что ФСБ представит суду Николая Семену как ярого ненавистника России, всего российского и путинского. Его образ тщательно собран из вырванных из контекста статей, фраз, необъективных экспертиз, выводов и фантазии следствия!".

Как известно, 19 апреля российские силовики в оккупированном Крыму задержали журналиста "Радио Свобода" Николая Семену, обвинив его в том, что в своих статьях он критиковал аннексию полуострова.

Позже его отпустили под подписку о невыезде, расследование против него продолжается.

Задержание журналистов осудили международные организации. 

Украинская правда

Темы: Крым права человека Политзаключенные
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