Сайты казначейства и Пенсионного фонда возобновили работу после атаки
Сайты Государственной казначейской службы и Пенсионного фонда возобновили работу после хакерской атаки.
По состоянию на утро четверга интернет-ресурсы доступны по адресам treasury.gov.ua и pfu.gov.ua.
В то же время сайт Министерства финансов до сих пор недоступен.
Как сообщалось, работа сайтов Пенсионного фонда, Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря была заблокирована в результате хакерской атаки.
Украинская правда
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