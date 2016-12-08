Сайты казначейства и Пенсионного фонда возобновили работу после атаки

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Четверг, 8 декабря 2016, 09:23

Сайты Государственной казначейской службы и Пенсионного фонда возобновили работу после хакерской атаки.

По состоянию на утро четверга интернет-ресурсы доступны по адресам treasury.gov.ua и pfu.gov.ua.

В то же время сайт Министерства финансов до сих пор недоступен.

Как сообщалось, работа сайтов Пенсионного фонда, Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря была заблокирована в результате хакерской атаки.

Украинская правда

Темы: хакеры интернет
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