Хакеры атаковали и сайт Пенсионного фонда

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о хакерских атаках на электронные ресурсы Пенсионного фонда.

Об этом он сообщил журналистам в среду, передают "Українські новини".

"Сейчас все работают, чтобы ликвидировать последствия атак... Они начались позавчера", – сказал министр.

Рева подчеркнул, что это – одна из мощнейших атак, которым за последнее время подвергались госструктуры.

В то же время он отметил, сбой в работе сайтов не повлияет на выплату пенсий.

Как сообщалось, работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря заблокирована в результате хакерской атаки.