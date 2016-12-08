Насалика вызвали из отпуска, на который он потратил полмиллиона – СМИ

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Четверг, 8 декабря 2016, 14:48

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик возглавит украинскую делегацию на трехсторонних газовых переговорах с представителями России и Европейской комиссии в Брюсселе 9 декабря.

Об этом сообщают в четверг "Українські новини", ссылаясь на источник в Кабинете министров.

"Украинскую делегацию 9 декабря на переговорах возглавит министр энергетики и угольной промышленности", – сообщил источник.

Также, по его словам, для командировки в Брюссель Насалик будет отозван из отпуска, в котором находится с 28 ноября по 11 декабря.

В национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" журналистам сообщили, что готовы к проведению трехсторонних переговоров по газовым вопросам с представителями российской стороны и Европейской комиссии 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Насалик приобрел у компании из Объединенных Арабских Эмиратов SNTTA Emir Tours тур стоимостью 505 тысяч гривен.

Темы: Минтопэнерго
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