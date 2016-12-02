Насалик поехал в тур Эмиратами за полмиллиона

Министр энергетики Игорь Насалик приобрел у компании из Объединенных Арабских Эмиратов SNTTA Emir Tours тур стоимостью 505 тысяч гривен.

Об этом говорится в его сообщении о существенных изменениях имущественного состояния.

В свою очередь издание "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минэнерго сообщает, что Насалик сейчас находится в двухнедельном отпуске – с 28 ноября до 11 декабря.

Как известно, в декларации за 2015 год Насалик декларировал оплату отеля и покупку движимого имущества на Мальдивах стоимостью 574 тысячи гривен.

Украинская правда